En la recta final de su embarazo, Gabriela Guillén ha reaparecido para dejar claros algunos asuntos. Es sabido que Bertín Osborne y la madre de su séptimo hijo no gozan de una muy buena relación desde que se dio a conocer que estaban esperando su primer bebé en común. Pero lejos de desanimarse, la paraguaya ha reunido fuerzas y espera con ansias la llegada de su hijo, de la que ha hablado esta misma tarde en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’.

Si algo ha querido dejar claro Gabriela Guillén, es que durante todo su embarazo se ha sentido “sola”, pero no por ello ha querido el dinero de Bertín. La fisioterapeuta lo único que ha deseado es que su exnovio estuviera presente durante esta etapa tan bonita de su vida y que se preocupara por ella y por su hijo, algo que no ha tenido lugar, motivo por el que se ha refugiado en sus seres queridos: “Que me mande un mensaje es más importante que una transferencia”, ha apuntado.

No obstante, la directora de un centro estético en Madrid ha aclarado que el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ quiso hacerse cargo de “dos pagos para el alquiler y los gastos”. Dos cantidades monetarias que en un primer momento la joven aceptó, aunque luego hizo saber a Osborne que no quería recibir ninguna otra: “Hay cosas más importantes que el dinero, él no está pendiente (…) Es mucho más valioso eso, yo me siento sola”, ha contado bajo la atenta mirada de Sonsoles Ónega.

Por otro lado, Gabriela ha puesto fin a la polémica sobre la supuesta petición de paternidad que el intérprete de ‘Como un vagabundo’ le pidió de cara al nacimiento del bebé. Una información que la de Paraguay ha negado rotundamente al confirmar que el padre de su hijo no se puso nunca en contacto con ella para comunicarle su deseo de saber si realmente es de su sangre.

La drástica decisión de Gabriela Guillén respecto a su hijo con Bertín Osborne

A esto se suma que, teniendo en cuenta los últimos desprecios de Osborne hacia Guillén, esta última ha tomado una drástica decisión que demuestra que está dispuesta a ser madre soltera. La fisioterapeuta tiene claro que no quiere que su hijo lleve el apellido de Bertín: “Le voy a poner el mío”, ha confirmado. Aun así, le gustaría que el pequeño se criase con su padre y que tuviera las mismas oportunidades de estar junto a él que han tenido sus otros seis hermanos, aunque sabe que no puede obligarle a ejercer este papel si realmente no quiere hacerlo.

Estas declaraciones por parte de la empresaria se suman a las continuas pullas que ha protagonizado dentro del universo 2.0. Gabriela ha hecho de sus redes sociales su principal vía de escape a la hora de hablar sobre su primera maternidad y la ausencia del maestro de ceremonias en ella: “Un niño recordará quién estuvo con él, no quién gastó más. Los niños olvidan los juguetes y la ropa pero no el tiempo y el amor”, compartía en su Instagram, visiblemente dolida.