Gabriela Guillén acude a urgencias días antes de dar a luz a su hijo con Bertín Osborne

Gabriela Guillén espera su bebé para el día 31 de diciembre. Es la fecha prevista por los médicos para dar la bienvenida a su pequeño, siendo este miércoles 20 cuando se ha personado completamente sola en las urgencias de un hospital de Madrid. La joven de 36 años se ha bajado de un coche muy seria y ha preferido no hacer declaraciones, por lo que todos se preguntan qué es lo que le pasa y la razón por la que acude al hospital. Un movimiento que llega tras descubrirse que su hijo no tendrá al Turronero como padrino y que el padre del niño, Bertín Osborne, piensa romper su silencio. No ahora, sino cuando todo pase.

Unos meses especialmente complicados para Gabriela Guillén en los que incluso ha tenido que escuchar que el bebé deberá someterse a unas pruebas de paternidad. No le ha quedado más remedio que hacer frente a una montaña rusa, siendo recientemente cuando sus visitas al médico han aumentado. Se desconoce, por el momento, si se trata de una revisión rutinaria o si por el contrario se debe a algo relacionado con su inminente parto.