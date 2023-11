Gabriela Guillén aclara toda la verdad sobre la polémica foto junto a Bertín Osborne

Vídeo: EUROPA PRESS.

Gabriela Guillén se ha convertido en las últimas horas en protagonista de la actualidad después de haber compartido una imagen de lo más polémica. Y es que no dudaba en compartir hace unas horas una foto de ella misma en una finca de Cáceres, en la que se podía escuchar por detrás la voz de Bertín Osborne. Este detalle no pasaba desapercibido para nadie y muchos han llegado a pensar que podría haber una reconciliación entre ambos.

Sin embargo, la joven se limitó a borrar la publicación para no crear confusiones. Este lunes se ha dejado ver por las calles de Madrid para hacer gestiones y ha sido preguntada al respecto. Gabriela Guillén, que lleva meses retirada de la vida pública, no ha dudado en contestar. Se trata de una imagen antigua, de hace un año, por lo que las alarmas sobre una posible reconciliación no son fructíferas.

Esta es la publicación de Gabriela Guillén que terminó borrando para evitar confusiones

Está tratando de hacer vida normal y no duda en salir a la calle para hacer gestiones. Estas apariciones nos está permitiendo ver cómo avanza su estado de gestación. Se encuentra ya en el octavo mes de embarazo, por lo que está a punto de conocer a su primer hijo. Mientras llega ese momento, ella ha dejado claro, en más de una ocasión, que no tiene relación con Bertín Osborne, por lo que esta foto que compartía solo era un recuerdo de cuando aún estaban bien.

El hecho de que compartiera este recuerdo ha llamado especialmente la atención, ya que ha sido tomado como un extraño movimiento. La publicación de este vídeo a través de los Stories de Instagram de Gabriela Guillén hacía las alarmas de un posible acercamiento con Bertín Osborne. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Se trataba de un vídeo de hace un año grabado durante una montería en Cáceres.

Le ha saltado este recuerdo en su móvil y quiso compartirlo con sus seguidores. En pasado, sí, porque poco después decidió borrarlo. La propia protagonista aclaraba el tema con Aurelio Manzano en el programa 'Fiesta'. "Eso es justo hace un año. Me ha saltado el recuerdo. Está puesto que es de hace un año en la misma fecha. Es un vídeo que me saltó de Facebook y de ahí lo subí sin audio. Fue una montería a la que fui con Bertín".

No quiere saber nada de Bertín Osborne

Gabriela Guillén visitaba recientemente el plató de 'Y ahora Sonsoles' donde desmintió mantener un acuerdo económico con Bertín Osborne. "No hay ningún tipo de acuerdo económico con él. Él en todo momento se quiso hacer cargo de ayudarme e hizo dos pagos para pagar el alquiler y los gastos. Nada más. Eso fue entre septiembre y octubre. Yo decidí no recibir más ayuda de él. Más que nada porque hay cosas más importantes que el dinero". Ha querido dejar claro en todo momento que el que fuera marido de Fabiola Martínez no ha querido hacerse cargo nunca de su faceta como padre.