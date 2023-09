Gabriel Guevara ha estado situado en el ojo del huracán en las últimas horas, y no es para menos. El hijo de Marlène Mourreau era detenido en el festival de Venecia por un presunto delito de violencia sexual, ya que, supuestamente, contaba con una orden de detención internacional. Una acusación en absoluto favorable para el joven, que estaba viviendo un momento de gran éxito tanto dentro como fuera de nuestras fronteras a raíz de la emisión de la película ‘Culpa mía’, en la que él es protagonista. Es por ello que Revista SEMANA se ha puesto en contacto con el entorno más cercano al actor y a su madre para conocer la última hora sobre su situación frente a la Justicia.

Tal y como ha podido saber esta revista, Gabriel Guevara ha sido víctima “de un error”, razón por la que “ya está fuera” de la custodia protegida de la Policía Estatal italiana. Es por ello que se espera que en las próximas horas “vuelva a España” para retomar sus compromisos profesionales e intentar olvidar este suceso lo más rápido posible. Un hecho que ha supuesto ser un susto tanto para el artista como para su progenitora que, según la fuente mencionada, “están bien” ya que “se ha solucionado” todo aquello que involucraba al joven como artífice de un delito de abuso sexual que incluso podría haberle llevado a prisión.

El abogado del hijo de Marlène Mourreau se pronuncia

Estas declaraciones coinciden a la perfección con el testimonio que Makoke ha ofrecido en su programa ‘Así es la vida’, tras haber hablado con Marlène Mourreau. Y es que, aunque la intérprete ha declinado toda invitación a manifestarse públicamente, sí que ha hecho referencia al tema de su hijo con su amiga, la ex de Kiko Matamoros: “Yo no puedo salir en televisión, yo no puedo hablar por mi hijo. Le he prometido que no iba a hablar de él en televisión (…) Estoy muy triste, estoy muy dolida, me rompe el corazón, no tengo fuerzas, no tengo palabras”, pronunciaba, entre lágrimas, la francesa en un audio que la colaboradora ha hecho público con su permiso.

A esto se suman las palabras de Pedro Fernández al programa de las tardes de Antena 3. El abogado de Gabriel ha asegurado que “ha sido una detención por una orden absolutamente irregular por un hecho de cuando era menor de edad y resuelto hace mucho tiempo”. Es por ello que “ha habido una sentencia y ha quedado absuelto”. Por su parte, el letrado espera que este bache no interfiera en la trayectoria profesional del joven, la cual en los últimos meses ha despegado de una manera considerable.

Por ahora, han sido escasos los detalles que han salido a la luz sobre los cargos que han pesado sobre Guevara en las últimas horas. Ha salido a la luz que el joven ha sido señalado por un delito cometido, supuestamente, en Francia, cuando aún era menor de edad. Un caso que en España ya fue resuelto a favor del hijo de Marlène Mourreau y que parece que todavía le persigue. Por si fuera poco, su madre también salió en defensa de su hijo en redes sociales a la hora de aclarar que la acusación era falsa y que la última vez que Gabriel estuvo en Francia fue con 14 años y en compañía de su abuela.