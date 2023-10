Una semana después de que Álvaro Prieto se pusiera en contacto por última vez con su familia se ha celebrado su funeral. En la Iglesia de la Trinidad de Córdoba su familia más cercana y sus amigos han celebrado una íntima misa cargada de dolor y de la que ya existen algunas imágenes. Una triste y trágica marcha que todos lamentan tras el hallazgo de su cadáver entre dos vagones de un tren en la estación de Santa Justa en Sevilla. Este jueves 19 de octubre, tal y como estaba previsto, sus amigos han cargado su féretro, el cual llegaba al templo rodeado de coronas de flores que sus seres queridos han hecho llegar como muestra de cariño.

Silencio sepulcral en el funeral de Álvaro Prieto en Córdoba

Sobre las 10.30 de la mañana llegaba el coche fúnebre junto a otros dos vehículos repletos de flores y es que son muchos los que han lamentado su muerte. Tal era la cantidad de gente agolpada en el interior de la iglesia que muchas personas han tenido que esperar a las puertas, siendo una hora antes, sobre las 9 y media de la mañana, cuando comenzaban a llegar los primeros asistentes. Compañeros de universidad, amigos de toda la vida o incluso jugadores del equipo juvenil Córdoba, donde Álvaro Prieto jugaba, se acercaban a esta parroquia para despedirse para siempre de él.

Un estricto silencio mientras resonaban las campanas en la iglesia dejaba ver el profundo dolor que la familia de Álvaro Prieto siente en este momento. No hay palabras ni consuelo para ellos, aunque eso no quita que quieran llegar hasta el fondo de la investigación. Para ello sus padres se han personado, a través de un despacho de abogados que han contratado, en una causa abierta en el juzgado, una medida con la que buscan estar al tanto de cada uno de los avances por parte de la policía en el caso de su hijo. No hay vuelta atrás y eso no le traerá de vuelta, pero les ayudará a saber qué protocolos se siguieron para tratar de dar con él.

El comunicado de la policía que explica cómo se buscó a Álvaro Prieto tras su desaparición

Coincidiendo con el día de su entierro la Policía ha emitido un comunicado en el que de manera concienzuda se analiza todo lo que se hizo para encontrar a Álvaro Prieto. Tras la denuncia de sus padres el pasado día 12 de octubre comenzó un protocolo al que pusieron fin cuatro días más tarde cuando un reportero de Televisión Española halló su cadáver durante un directo. Ahora su familia trata de velarle, un durísimo momento sobre el que ellos mismos se pronunciaron en un escueto escrito en el que agradecían el cariño que todo el mundo le brindó desde el principio. "En primer lugar, agradecemos a la Brigada de Homicidios y Desapariciones de la Policía Nacional de Sevilla su profesionalidad y calidad humana, así como a las autoridades y personas que han hecho posible que se hayan puesto todos los medios y recursos disponibles para encontrar a nuestro hijo. Agradecemos de corazón las innumerables muestras de apoyo y cariño que la familia hemos recibido. Rogamos encarecidamente el máximo respeto y la mayor discreción posible. Expresamos nuestro profundo deseo de velar y despedir a nuestro hijo en la mas estricta intimidad. Agradecemos también a los medios de comunicación vuestra labor de discusión durante estos días", dijeron sus progenitores.