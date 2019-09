Fresita, abucheada en su primer concierto como cantante

Fresita sigue dando que hablar. La ganadora de ‘Gran Hermano 5’ que se hizo famosa en el reality por protagonizar un momentazo en el establo de la casa de Guadalix de la Sierra con una vaca, ha sido invitada a las fiestas de Castelldefels, donde ha cantado su canción ‘Bandida’.

Pero Nuria Yánez no se esperaba que iba a vivir uno de los momentos más vergonzosos de su vida. Y es que Fresita estaba cantando su canción cuando el dj cortó la música (sin querer o queriendo), momento en el que el público se dio cuenta de que estaba cantando en playback.

Acto seguido, muchos medios de comunicación se hacían eco de este momento, algo que a ella no le ha molestado. De hecho, ha sido la propia Fresita la que ha compartido un vídeo del momento, que retransmitieron en ‘Socialité’. «Olee poniendo alegría los domingos en @socialitet5 gracias @mariapatino1508 #show #bandida #canciondelverano @marcleirado«, escribía.

Pero las críticas no se han hecho esperar, y han sido muchos los seguidores que le han mandado mensajes mostrando su disgusto. Fresita, en cambio, ha querido mostrarse muy tranquila con este mensaje, haciendo ver que no le ha afectado: «Solo me importa reír y tener salud… Trabajar honradamente y no hacer daño a nadie… Y llegar viva a casa después de trabajar… Lo demás no importa… #vivir… Lo que digan de mí ya me da igual… Ya he llorado bastante», zanjaba.

Fresita ha vivido un verano muy diferente al resto. Después de no ser elegida como concursante de ‘Supervivientes’, Frasita trabajó duro para tener un hueco en la música. Y es que ha lanzado al mercado discográfico su primera canción del verano: ‘Bandida’. Y ya te aventuramos de que no tiene ningún desperdicio.