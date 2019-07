View this post on Instagram

Feliz de pasar horas dando cariňo al​ binturong y​ al​ resto​ de​ los​ animales​ del​ refugio​ y no tener que realizar el "zumba" que @cuestafrank tiene que "bailar" con los animales para que odien al humano​ y​ puedan​ ser​ liberados con​ exito despues. Dar cariňo para que crezcan sanos y luego tener que hacer que te odien, no debe de ser nada​ facil… por eso mi cometido ahora es ocuparme y​ dar​ amor​ a​ estos​ animales hasta que llega ese momento de crear odio hacia el humano… Todo​ sea​ por​ su​ libertad. Happy to spend hours giving affection to the binturong and the rest of the animals in the shelter and not have to perform the "buzzing" that Frank Cuesta has to "dance" with the animals so​ that they​ hate the human and​ can​ be​ success​fully​ released​ in​ the​ wild. Giving love so that they grow up healthy and then having to make them hate you, must not be easy​ at​ all… that's why my task now is to take care and give love to these animals until that moment comes to create hatred towards the human… All for their freedom.