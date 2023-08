7 de 8

No me importaría en absoluto. Además, yo ya he sido presentador de debate de Gran Hermano, he sido colaborador del mismo y no me importaría ni lo más mínimo. Igual que en la última entrevista dije: “oye, no me importaría presentar el programa de verano”, pues tampoco me importaría estar en el equipo de Gran Hermano, porque como fan es un privilegio vivir un programa que me emociona tanto.