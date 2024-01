El hijo de Paco Arévalo se derrumba al recordar a su padre: "Ahora solo estamos mi hermana y yo"

Francisco Arévalo ha sido el primero en llegar a la avenida de los Naranjos para acompañar a su padre, Paco Arévalo, en el tanatorio valenciano en el que se ha instalado ya la capilla ardiente del humorista. Hasta allí se desplazarán numerosos rostros conocidos para dar su último adiós al que fue, a palabras de su hijo, todo "un referente, un hombre muy querido y respetado". Su hijo ha querido agradecer todas las muestras de cariño recibidas en las horas posteriores al fallecimiento de su padre, que asegura ha sido "muy repentino".

"Llevaba cuatro días que parecía tenía gripe, y fue empeorando", ha confesado, "no comía estaba mareado... Ayer entré varias veces a llevarle zumo y otras cosas y la última vez que entré ya no me contestó, nos había dejado", así ha narrado las últimas y duras horas de la vida de su padre, que fallecía este miércoles 3 de enero. Aunque la familia todavía está esperando la confirmación de la causa de la muerte, todo apunta a que ha se ha tratado de un infarto.

Vídeo: Europa Press

Desolado, Francisco ha recordado que su padre vivió por y para su hermana Nuria, y ahora "solo quedamos nosotros": "Primero se fue mi hermano Kike, luego mi madre y ahora mi padre. Ahora la familia somos mi hermana y yo". Así ha desvelado que su padre será enterrado junto a ellos.

El hijo del cómico quiere "que cada uno recuerde como quiera" a su padre, destacando que "siempre ha vivido para sacar una sonrisa a los demás". Ha querido destacar que Paco Arévalo se ha ido "tranquilo" y "dejando un vacío enorme en mi, en mi hermana y en todos los que le queremos, que somos muchos". Aunque le ha costado hablar ante los medios sin romper a llorar, Francisco quiere recordar a su padre como lo que fue, un hombre muy querido, respetado y amigo de todos.

Sobre los mensajes de cariño recibidos, que asegura "han sido muchos", ha recalcado que Bertín Osborne todavía no le ha llamado, pero no duda que lo haga y que se acerque hasta el tanatorio a darle su último adiós a su gran amigo. "Últimamente la relación no era tan fluida, pero se llamaban de vez en cuando", ha confesado Francisco, "me imagino que vendrá, le tiene muchísimo cariño a mi padre".