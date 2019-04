Francisco Rivera no ha aceptado la propuesta, pero hay dos partidos políticos interesados en contar con él de cara a las próximas elecciones generales

Francisco Rivera tiene sus opiniones políticas muy claras y nunca ha dudado en hacerlas públicas por muy polémicas que pudieran resultar. Además de torero es empresario y tiene un gran interés en lo que ocurre a su alrededor, así lo demuestra en las declaraciones que ha hecho al digital La Información, donde afirma que considera que estas elecciones son “las más delicadas desde la dictadura”.

Cree que “hay que dejarse de posicionamientos políticamente correctos”, pues en su opinión lo mejor es “apostar por los valores de toda la vida”. Sin embargo, a pesar de que ha desvelado que dos partidos políticos han querido contar con él para ir en sus listas, ha denegado amabas propuestas, “a pesar de que eran iniciativas muy bonitas”.

Y es que ahora Francisco Rivera tiene otros qué haceres, “en este momento de mi vida estoy centrado en otros proyectos, tengo otras prioridades y no me veo, aunque no lo descarto en el futuro”. Él es torero, hijo y nieto de toreros y defiende que esta tradición tiene mucho que apuntar al mundo político, “respeto, valentía, disciplina, responsabilidad… El toro puede aportar mucho a la política. Además, algunos toreros son también importantes empresarios, por lo que hablamos de personas que tienen muchos conocimientos y están mucho más preparados de lo que todo el mundo se cree”.

Además, el marido de Lourdes Montes, considera importante que en esta ocasión todo el mundo abra la mente y “se vote a partidos políticos que no hayamos votado nunca pero que aporten la confianza que ya no dan los de siempre”.

A juzgar por sus inquietudes parece evidente que el próximo domingo esperará con ganas el recuento de votos. Mientras tanto seguirá, junto a su mujer, planeando el bautizo del pequeño de sus hijos, Curro, que está a punto de cumplir cuatro meses. Además, acaba de poner en marcha la venta de una línea de pañuelos para hombre, continúa llevando la gestión del resto de sus empresas y aunque se cortó la coleta en 2017, torea en ocasiones especiales.