Francisco Rivera sobre las adicciones de su madre: "Prefiero que se haya ido a verla como estaba en la última época"

"Mi madre no pudo salir de ahí", con estas palabras Francisco Rivera ha hablado abiertamente de las adicciones que acabaron con la vida de su madre, Carmina Ordóñez. El torero, durante una sincera entrevista en 'De Viernes', ha repasado una etapa tremendamente complicada. "Es duro. La echo muchísimo de menos. Prefiero que se haya ido a verla como estaba en la última época".

El diestro ha recordado a su progenitora con el gran pilar de su vida. "Mi madre es de las mejores personas que he conocido en esta vida. Vivió como le dio la gana. Siempre digo que ha sido mala para ella, pero todos los que han estado a su lado se han beneficiado. Me enseñó a vivir la vida a tragos grandes". Además, ha rememorado el fatídico día en el que recibió aquella llamada. "Recuerdo como si fuera ayer cuando me llamaron para decirme que había muerto. Me llamó un amigo íntimo y me dijo que algo había pasado con mi madre. Dije: 'Se ha muerto'. Qué pena. Fue terrible". Una etapa muy convulsa de su vida ligada a una gran exposición mediática. "El no poder vivir ese momento tranquilo. Esa época fue muy dura. Se ha ido con tantas cosas por vivir. Me da tanta rabia no haber podido vivir tantas cosas con ella".

El consejo de Francisco Rivera a su hija Cayetana sobre las drogas

"La droga es una enfermedad tremenda. En la casa que entra la puede destrozar", ha recalcado el torero. También ha reconocido que durante mucho tiempo no quiso tocar este tema públicamente, pero que cree que puede ayudar a otras personas que atraviesan por una situación similar. Incluso ha contado que en su momento se reunió con su hija mayor Cayetana, fruto de su primer matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, para hablar de este asunto. "Yo senté a mi hija Cayetana, la senté un día y le dije que lo que quisiera menos las drogas". Francisco Rivera siente profundamente que su madre no haya podido disfrutar de su nietos. "Ella se moriría con ellos", ha indicado.

El torero ha explicado cómo la figura de su padre, Francisco Rivera 'Paquirri', ha sido clave en su vida. "Tengo muchísimos recuerdos con él en Cantora. La compró mi padre antes de casarse con Isabel Pantoja. La vida de mi padre ha sido de lucha y superación". Mientras que ha revelado que tan solo ha visto en una ocasión la muerte televisada de su progenitor. "Recuerdo la muerte de mi padre como algo terrible. No me gusta recordarlo. Fue horrible. Una pena, era un tipazo y hubiera aprendido con él mucho más. Mi vida hubiera sido distinta. Solo he visto una vez el vídeo de la muerte de mi padre. Fue durísimo y lloré muchísimo".