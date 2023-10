El 'golpe bajo' de Francisco Rivera a Bertín Osborne sobre su próxima paternidad

Francisco Rivera ha reconocido que atraviesa el mejor momento de su vida durante su visita al programa de Bertín Osborne en Canal Sur. El extorero explicaba que está feliz al lado de Lourdes Montes con quien lleva una década casado. Además, ha bromeado con el tema de la paternidad con 'golpe bajo' incluido al presentador quien será padre de nuevo con 69 años. "Yo ya soy papuchi casi. Ya tengo 50 años. Mi niño pequeño tiene cuatro. ¿Tú sabes lo que le estoy disfrutando ahora? Un bebé a mí se me haría mucha bola", explicaba.

Bertín Osborne, muy atento a la conversación, ha evitado pronunciarse en el momento en el que se ha tocado el tema de la paternidad. No ha dicho nada cuando Martín Pareja-Obregón ha recordado que tuvo a su hija pequeña con 50 años. El golpe bajo de Francisco Rivera llegaba en ese preciso momento: "Cosas peores se han visto", añadía ante la mirada del presentador quien no podía evitar una leve sonrisa ante este dardo. Enseguida ha reaccionado tirando balones fuera. "Vamos a cambiar de conversación", aseguraba y rompía en risas para no entrar al trapo. Un comentario que despertaba la carcajada del público, también provocaba la ayuda de la cantante Laura Gallego para que la entrevista tomara otro derrotero: "Voy a echar un capote al jefe".

Francisco Rivera habla de su mujer Lourdes Montes: "Ella es el timón del barco"

Durante su entrevista en 'El Show de Bertín', Francisco Rivera se ha deshecho en elogios hacia su mujer con quien lleva doce años unido, diez de ellos como marido y mujer. "La verdad que es lo mejor que me ha pasado en mi vida: casarme con ella. Es una mujer con mayúsculas. Yo le digo que es el timón del barco, sin ninguna duda".

También ha explicado que su hija mayor, Tana Rivera, fruto de su primer matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, se ha mudado a Sevilla después de mucho tiempo viviendo en Madrid. La joven tiene novio, el empresario Manuel Vega, y no ha descartado una próxima boda. "Cualquier día Tana me dice que se casa". Ha hablado de un pilar fundamental de su vida, Carmina Ordóñez. "Mi madre me enseñó a vivir la vida como hay que vivirla. Me enseñó a vivirla con tragos largos. La herencia que tengo son los amigos de mi madre. Es la mejor herencia que puedo tener".

Como colofón a la entrevista, Francisco Rivera ha actuado junto a su grupo 'Una y nos vamos'. Una banda de amigos que disfruta juntándose y tocando música. La banda surgió de forma casual para participar en la gala benéfica del Festival Starlite de Marbella. La empresaria Sandra García San Juan le dijo en su momento: "No eres capaz". Dicho y hecho: "Decirle eso a un torero...", apuntaba.