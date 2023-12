Francisco Rivera aclara cómo es su relación actual con sus hermanos Cayetano, Kiko y Julián

La relación entre Francisco Rivera y sus hermanos, Cayetano Rivera, Kiko Rivera y Julián Contreras, siempre ha sufrido distintos altibajos y ha estado en el punto de mira. El torero ha aclarado si mantiene o no relación con ellos. "Con Julián y Kiko no hay", ha recalcado durante una sincera entrevista en 'De Viernes' donde ha hablado abiertamente de las adicciones de su madre, Carmina Ordóñez.

"Uno se cansa y se cansa. Creo que el tiempo pone a todos en su sitio. Tenemos educaciones y visiones distintas. No digo que dentro de unos años no volvamos a tener relación, pero ahora mismo no la hay", ha contado sobre Kiko Rivera y Julián Contreras. Sobre este último ha confesado que siempre le ha intentado ayudar en todo lo posible. "Aquí solo hay una verdad. Siempre le he ayudado en lo que pude. Hasta que un día le dije que no podía y desapareció". El torero ha indicado que a partir de ese momento su hermano pequeño ofreció una entrevista en televisión donde cargó contra él. "Me despellejó. Yo le escribí y le dije que aquello que iba a contar era mentira. Me dio pena porque teníamos una relación bastante buena, pero llega un momento en el que todos tenemos que currar. Para ser jefe de tu empresa hay que trabajar muchísimo".

Francisco Rivera reconoce que con su hermano Cayetano mantiene otro tipo de relación

"No sé si me han fallado ellos o yo les he fallado. Ahora mismo no hay relación y no se la espera", ha sentenciado. Mientras que ha subrayado que con Cayetano es distinto. "Tengo otra relación, algunas veces nos peleamos, otras veces estamos mejor, pero me llama y le llamo. Tenemos más cosas en común". Eso sí, ha sido tajante respecto a quiénes considera parte de su familia. "Son mis hijos, mi mujer y mis amigos".

Otro tema destacado que el torero ha tocado durante su entrevista ha girado en torno a Isabel Pantoja. "Cuando mi padre se casa la cosa se estropea un poco. Con esta mujer la relación no fue excepcionalmente buena. Nunca recuerdo a mi madre hablar mal de esta señora. Al final los niños saben cuando hay cariño de verdad y cuando no lo hay. Tenía dos caras: cuando estaba mi padre delante y cuando no". Asimismo ha contado que cuando murió su progenitor, su madre le obligaba a ir a la casa de Isabel Pantoja para ver a su hermano Kiko. "Yo le dije que no quería volver". Incluso ha indicado que no entiende que su padre pusiera el mismo nombre a dos de sus hijos. "Mi padre fue gilipollas de poner el mismo nombre a dos hijos". Nuevamente, ha sido muy duro con la tonadillera. "Creo que no es buena gente".