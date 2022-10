Francis Montesinos sufrió el día 2 de octubre un asalto en su vivienda que le provocó un fuerte ataque de ansiedad. Dos encapuchados entraron en su casa, le maniataron y le golpearon, algo que también sufrió su asistente, quien se encontraba junto a él. Le exigieron 500.000 euros por no difundir un supuesto vídeo de comprometido, siendo ahora cuando se han descubierto más detalles de las imágenes que se han aclarado que sí denunció el diseñador. «Se encuentra francamente mal», dice una periodista llamado Malu en ‘El programa de Ana Rosa’, quien ha contado más detalles acerca de este vídeo que muy pocas personas han visto.

Ella asegura que el empresario «no se encuentra bien» y que fue ella una de las primeras personas que supo que a Francis estaban tratándole de chantajear. Tras varios meses trabajando con él mano a mano en un rodaje que todavía no ha visto la luz, Francis se puso en contacto con ella para pedirle ayuda justo antes de reencontrarse. «En septiembre 8 de la tarde nos avisa Francis de que le están extorsionando. Me dice que vayamos para allá (…) Llamo a la policía y ellos son los que me piden que no vaya», asegura. «Me dijo que estaba solo, que solo estaba su vecino que son amigos de hace 40 años», añade.

Cuando ella acudió a la casa Francis se encontraba con su amigo en el patio de su propiedad «viendo un vídeo en el que había una extorsión». Pero, ¿qué contenido hizo que Francis que temiera y que denunciara ante la Guardia Civil? «Os puedo garantizar que no hay niños en plural, se ve un chico que está haciendo un cámara oculta. Se ve desde mi punto de vista una persona que no sé si es menor o no, que se graba a él y que de alguna forma está incitando a que eso se produzca«, cuenta la comunicadora. Habría sido supuestamente el joven el que se acercó a Francis: «Cuando sale del hospital se encuentra con una persona que le quiere conocer porque le admira».

Todo se produjo después de que Francis Montesinos fuera dado de alta y es que había estado ingresado por problemas cardíacos. Tras esto se interpusieron varias denuncias: «Su abogado acercó todos los audios, mensajes y el famoso vídeo. La Guardia Civil es conocedora de todo, sí están en conocimiento y hay tres denuncias tramitadas e interpuestas por Francis», explica. En estos audios y mensajes trataban de extorsionar a Francis, en los cuales, por cierto, el joven que ha estado detenido le hace saber al diseñador «que tiene 18 años», un detalle que ahora cobra mucha importancia. Quizás sea próximamente cuando el modista rompa su silencio.