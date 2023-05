Francis Montesinos declara sobre el presunto delito de abusos sexuales a un menor

Aunque Francis Montesinos ha preferido no hablar ante los medios, no le ha quedado más remedio que personarse ante la jueza. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Llíria (Valencia) ha tomado declaración al diseñador este lunes 22 de mayo sobre la acusación que pesa sobre él. Y es que hace tan solo unos días, en concreto el 8 de mayo, fue detenido por una presunta agresión sexual a un menor, aunque fue puesto posteriormente en libertad. Semanas después de aquello ha vuelto a los juzgados, eso sí, con rostro serio y sin querer hacer declaraciones.

Vídeo: Europa Press

No ha sido el único motivo que le ha llevado a declarar. También ha tenido que contar con todo lujo de detalles qué sucedió cuando dos hombres encapuchados asaltaron su casa, un grandísimo susto por el que tuvo que ser atendido por los médicos. Le exigieron 500.000 euros para no hacer público tal vídeo y, por ello, se abrieron unas diligencias por robo con violencia y extorsión, entre otros delitos. Una situación por la que ha sido citado como testigo y que previamente él había denunciado.

Dos causas abiertas en torno a Francis Montesinos

Así las cosas se ha revelado que se han abierto dos causas: la primera relacionada con el asalto a su casa por una presunta banda dedicada a grabar vídeos de hombres con poder y menores de edad y otra en la que se investigan los supuestos abusos sexuales a menores y en la que se nombran a dos hombres además de a Montesinos.

Francis Montesinos ha acudido a declarar, aunque todavía no ha trascendido qué es lo que ha dicho. Los hechos se remontan al año 2022 cuando el menor que tenía 15 años, trató de extorsionar al modisto con la posibilidad de difundir un vídeo íntimo. Tras esto Montesinos denunció y esto llevó a que todas las miradas se pusieran en él. Las imágenes han servido no solo para identificar a la víctima, sino también para dar con él y tomarle declaración. Su versión de los hechos le han llevado también a ser víctima y a Francis Montesinos a ser acusado de un presunto delito de agresión sexual, ya que el joven era menor de 16 años.

Cabe señalar que no es la primera vez que el valenciano es detenido por un asunto similar, ya que en el año 2014 fue acusado de presuntos abusos sexuales a dos menores, caso que fue archivado meses después. Eso no evitó que lo sucedido dejara una grandísima huella en él. Tildó lo dicho sobre él como "falsas acusaciones" y confesó que "psíquica y económicamente me siento como si estuviera muerto".