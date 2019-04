4 Es uno de los colaboradores más polémicos de la televisión

Después de numerosos mensajes, Fran Rivera se ha visto obligado a contestar con un nuevo tuit: “A todos los catalanes que me han contestado. Algunos insultando, otros no. Por supuesto que no se puede generalizar, más de la mayoría de catalanes no quiere la independencia y tienen que sufrir esta sinrazón y agresividad. Qué imagen más mala estamos dando”.

No es la única polémica que ha protagonizado Fran Rivera en las últimas semanas. El surgimiento de VOX como una potencia política y su entrada en el parlamento andaluz preocupa a muchos, pero también es motivo de celebración para otros. Este último es el caso de Fran Rivera, que ha sido diana de las críticas no solo por celebrar el triunfo del partido ultraderechista, sino por haberlo hecho en un bar franquista. De nuevo, el torero volvió a ser noticia, pero como viene siendo habitual, ya no es por cuestiones profesionales, sino por sumarse a la polémica que divide la opinión pública.