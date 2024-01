La demoledora respuesta de Fran Rivera al intento de reconciliación de Julián Contreras

Fran Rivera ha roto su silencio después de la entrevista que ofreció su hermano Julian Contreras en '¡De viernes!'. En su entrevista, el menor de los hijos de Carmen Ordóñez no dejó en muy buen lugar a su hermano mayor. A pesar de todo, no cierra las puertas a una reconciliación con sus hermanos... Una posibilidad sobre la que Fran se ha manifestado de forma contundente.

Dos semanas después de que Fran Rivera se sentara en el plató de '¡De viernes!', su hermano Julián Contreras seguía sus pasos y se sentaba en el mismo plató de televisión para responderle. El menor de los hijos de Carmen Ordóñez se había mostrado muy crítico con su hermano al que acusó, entre otras cosas, de hacer todo "por dinero" y de ser un "celoso, un machista, un mediocre intelectual y un ignorante absoluto". Además, dejaba entrever que no se había ocupado de su madre y sus problemas de adicción. No obstante, confesó estar abierto a una reconciliación con su hermano... Una puerta que Fran, de momento, ha cerrado con candado...

Las recientes declaraciones de Julián Contreras Jr. sobre una posible reconciliación con sus hermanos, a pesar de la tensa relación que existe entre ellos, ya han tenido respuesta. Fran Rivera ha hablado este lunes en 'TardeAR', manifestándose rotundo al inesperado deseo de su hermano menor para este año 2024.

Fran Rivera a su hermano Julián: ¿cómo puedes ir a despellejar a alguien y luego decir que me quiero reconciliar?"

"Hoy por hoy no creo que sea posible. Sobre todo que ¿cómo puedes ir a despellejar a alguien y luego decir que me quiero reconciliar?", ha contestado el diestro en una conversación telefónica con el programa de Ana Rosa Quintana, en Telecinco. Recordemos que, a pesar de las duras palabras que había dedicado a su hermano Fran, Julián Contreras aseguró que tiene las puertas "siempre abiertas" cuando le preguntaron si creía en una posible reconciliación con el diestro: "Haremos lo posible. No se sabe, el 2024 acaba de empezar. Quién sabe".

Además, Fran ha confesado no haber visto la entrevista de Julián "porque me imaginaba que podía ser doloroso y he preferido no verlo para no pasar un mal rato". Con respecto a las declaraciones de Julián con las que insinuaba que el torero no se ocupó de los problemas de adicción de su madre, Carmen Ordóñez, respondió sorprendido. "¿Dice que me desentendí de mi madre? Me da pena que diga eso, sabe que no es verdad", ha afirmado.

Y, aunque reconoce que quizás sí hubiera podido hacer más de lo que hizo, afirma tener la conciencia tranquila aunque haya cosas que sabe que pudo haber hecho mejor: "Hay muchas conversaciones de mi madre conmigo que solo las conocía mi madre y yo". Finalmente, el mayor de los hermanos Rivera Ordóñez explicaba que, a raíz de las últimas declaraciones de su hermano, se he había dado cuenta de que "uno no puede ejercer de lo que no es. Si uno es hermano mayor, que ejerza de hermano mayor, no puede ejercer de padre, es complicado".