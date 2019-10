6 Los hermanos siempre se han apoyado mutuamente

Fran Rivera ha hablado de las declaraciones que Cayetano ha dado en SEMANA en ‘Espejo Público’: «Es más lo de fuera que lo dentro. Lo que tengamos que hablar mi hermano, lo hablaremos él y yo. Lo que dice mi hermano es lo que he dicho muchas veces. Decir la verdad no gusta, no trae buenas consecuencias, no tengo nada que esconder y tengo la conciencia muy tranquila», comenta.