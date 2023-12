Fran Rivera reabre la guerra con Eugenia Martínez de Irujo: "Me despellejó como padre"

Toda la expectación gira en torno a Fran Rivera y a su próxima entrevista en ‘¡De Viernes!’. En los adelantos emitidos por el programa el torero toca algunos de los temas más candentes de la actualidad social. Entre ellos están su enfrentamiento con Isabel Pantoja, las adicciones de su madre o su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo.

Cuando están a punto de cumplirse dos décadas desde que tuvo lugar la separación entre la hija de la duquesa de Alba y Fran Rivera, este último ha tomado la palabra. Aunque a día de hoy ambos gozan de una muy buena relación, el hijo de Paquirri no olvida su paso por los Juzgados con la custodia de su hija como tema principal. Un asunto que supuso un verdadero quebradero de cabeza para ambos padres, ya que el torero no estaba de acuerdo con que la que fuera su esposa tuviera la custodia total de la pequeña: “Yo no quiero visitar a mi hija. A mi hija la quiero criar. Yo quiero estar con mi hija”, pronunció muy enfadado.

Aunque las aguas poco a poco han vuelto a su cauce en el exmatrimonio, el diestro ha sacado a la palestra la complicada situación que atravesó: “La separación fue terrible. No le tengo ningún rencor a Eugenia de todo lo que pasó, pero cómo se portó después no estuvo bien. Me despellejó como padre”, cuenta en el nuevo programa de los viernes de Telecinco. Unas palabras que se suman a las que ya revelaba en 2020, cuando consideró que se le había “maltratado” y que “fue un abuso, una barbaridad” lo que vivió por su hija.

El gran apoyo de Eugenia Martínez de Irujo ante el inesperado ataque de Fran Rivera

Llama especialmente la atención que, ahora que tiene lo que podría llamarse una amistad con Eugenia, Fran haya dado estas declaraciones tan sumamente incendiarias. Como no podía ser de otra manera, sus palabras ya han comenzado a copar titulares y todas las miradas están puestas en la entrevista completa que dará en ‘¡De Viernes!’ en las próximas horas. Sin embargo, por ahora la protagonista indirecta no se ha pronunciado, aunque no se descarta que lo haga.

Lo que sí está claro es que el testimonio del hermano de Kiko Rivera ha caído como un jarro de agua fría sobre la que fuera su compañera de vida. Aunque ella no ha hablado al respecto, sí lo que lo ha hecho su gran amiga Belén Esteban a través de redes sociales. La excolaboradora de ‘Sálvame’ ha compartido una entrañable imagen de ambas abrazadas sobre la que ha escrito un texto cuanto menos revelador: “Ojalá todo el mundo te conociera como yo. Te quiero mucho”, ha señalado en señal de apoyo. Con este paso al frente, la también conocida como ‘princesa del pueblo’ demuestra estar posicionada a favor de la duquesa de Montoro en una guerra que no parece tener fin.