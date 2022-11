Fran Rivera ha organizado un año más la gala benéfica de Nuevo Futuro, una asociación centrada en ayudar a la infancia más vulnerable que se enfrenta al abandono y la exclusión social. Ha sido precisamente tras la cena cuando todos los asistentes han disfrutado de un pequeño concierto e incluso han tenido tiempo para bailar. El torero se ha lanzado a bailar con su hija Tana Rivera, mostrando su versión más desinhibida y el talento que ambos tienen cuando salen a la pista. Padre e hija han bailado al ritmo de ‘Vivir sin aire’, canción de Maná, eso sí, con tintes flamencos. Bajo la atenta mirada de todos los presentes y durante menos de un minuto, ambos han demostrado lo bien que se llevan y la complicidad que les une, dejando sin palabras a los invitados a esta cena que ninguno de ellos podrá olvidar.

Vídeo: Gtres

Allí estuvieron acompañados de otros rostros conocidos como Fonsi Nieto, que también quiso tender una mano en esta cena solidaria en la que incluso ejerció de camarero. «Nosotros venimos a colaborar con Nuevo futuro. No sé si conocéis la labor que hacen. Tienen unos pisos tutelados de chavales que han sufrido miles de tipos de barbaridades (…). Son pisos desde seis hasta doce chavales y ahí les cuidan, les dan cariño, infancia, educación y viven en un ambiente familiar, en un ambiente protegido. La verdad que la labor que acometen es increíble», dijo Fran Rivera sobre la labor de esta asociación en la que año tras año vamos descubriendo un lado nuevo del diestro. Si bien se mostró muy hablador del objetivo de la fundación, lo cierto es que no quiso responder a nada que tuviera que ver con su familia, una drástica decisión que se desconoce si cambiará o no en el futuro.