Francisco Rivera vuelve a ser protagonista del escándalo y a copar todos los titulares. El torero, que dejó los ruedos para continuar al frente de sus empresas y colaboraciones en televisión, ha vuelto a ser diana de todas las críticas después de que su opinión sobre el Orgullo LGTBI causasen cierto resquemor y descontento en las redes sociales. Tan solo unos minutos después de pronunciarse en ‘Espejo Público’, el programa de Susanna Griso, el diestro se ha convertido en uno de los personajes más comentados del día.

La fatal coincidencia que pone contra las cuerdas a Fran Rivera

Francisco Rivera ha sido convocado por Susanna Griso para hablar sobre las fiestas que se engloban esta semana en Madrid con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI. Su opinión no ha sentado nada bien, al estar sesgada y tan solo centrarse en la vertiente más polémica de los actos reivindicativos que se celebran por la ciudad desde el pasado lunes hasta el próximo fin de semana: “Los madrileños no tenemos por qué ver fiestas en las que un padre y una madre con dos hijos se pueden encontrar sexo explícito en la calle”, se quejaba Fran Rivera en directo.

Fran Rivera sabe que sus palabras pueden levantar polémicas, pero cree que él “no puede ser acusado de xenófobo, ni mucho menos”, dado que se ampara en una opinión que supuestamente comparte con otros amigos gais: “Amigos gais no se ven representados con esta fiesta”, continua con su alegato en contra del Orgullo LGTBI que tanto ruido está haciendo ahora en las redes sociales.

“Me parece fenomenal y, además, creo que tienen derecho por todo lo que han sufrido, pero hay actitudes que no se deben permitir. Actitudes que dañan. Mis amigos gais me dicen que irían, pero no van porque creen que se está perdiendo el sentido por el que protestamos. Ciertas actitudes hacen poco favor”, continúa argumentando Fran Rivera, que a pesar de respaldar su opinión en la de sus amigos gais, no se ha librado de ser objetivo de las críticas.

Susanna Griso finalmente ha tenido que intervenir y poner freno a la opinión de Fran Rivera, cuando este ha planteado un supuesto: “Imagínate una cabalgata igual, pero de hombres y mujeres heterosexuales que hicieran los mismo”, planteaba. La presentadora no tardó en cortarle. “Eso no me lo puedo imaginar, porque no es comparable. La fiesta del Orgullo es reivindicativa”, sentenciaba.