Fran Rivera y su mensaje tranquilizador a Julián Contreras tras el desahucio de su casa

Vídeo: Europa Press

Fran Rivera (50 años) es consciente de la difícil situación de su hermano. Julián Contreras (38 años) se convertía en noticia por su desahucio, el cual se produjo en el año 2023 y por el que habría dejado un supuesto pufo de más de 20.000 euros, según su casera. Un escenario muy complicado sobre el que el hijo de Carmina Ordoñez ha dado su versión y sobre el que por supuesto ha sido preguntado Fran Rivera. El diestro hizo aparición en SIMOF, cita a la que acudió para apoyar a su mujer, Lourdes Montes (39 años). Allí fue preguntado por los periodistas, un instante en el que sorprendentemente envía un mensaje esperanzador a Julián.

Lejos de alimentar polémicas Fran Rivera ha reaparecido con un tono mucho más sosegado. Tras su incendiaria entrevista en televisión ha enterrado el hacha de guerra y ha mandado a Julián Contreras el mejor de los deseos. Aunque nadie sabe si esta relación en el futuro volverá a retomarse, lo cierto es que desde hace varios años todo está en un punto muerto. Dolidos el uno con el otro y con conversaciones pendientes, ahora se le plantea al torero otra gran pregunta: ¿Cierra la puerta a la reconciliación? Si bien no quiere ser tajante, su actitud es del todo llamativa, tal y como podrás ver si ves su reacción en el vídeo de este artículo.

Fran Rivera es conocedor de la situación de su hermano. Le duele saber que se ha enfrentado a dos desahucios en los últimos años, los cuales han acabado copando titulares de forma inevitable. De hecho, fue hace tan solo unos días cuando su casera contó con todo lujo de detalles cómo había su salida. Un día antes de que se presentara la policía y se le obligara a abandonar la vivienda se fue de forma apresurada, eso sí, dejando algunos recuerdos familiares que no se habría preocupado de recuperar. "Se olvidó de fotos de su madre, sus hermanos, fotos con Norma Duval, entre otros objetos. También un equipo de música muy valioso", explicaron en 'Vamos a ver'

Fran Rivera y Julián Contreras se han enfrentado más de una vez por un asunto delicado: el dinero

Han tenido altibajos, pero ahora se encuentran en su peor momento. A los dos les duele, pero ninguno tiene intención de dar un paso al frente para recuperar lo que en su día les unió. Un vínculo que en cierto modo también se ha roto, según cuentan, por el dinero. El último en dar detalles al respecto fue Francisco Rivera: "Me duele mucho no tener relación con mis hermanos y aprender a vivir con ello es duro. Seguro que yo tengo una parte de culpa, pero ya me cansé de olvidar y perdonar. Julián iba a la tele para hablar mal de mí y entiendo la necesidad de meter dinero en tu casa, pero la verdad es la que es. Julián me da mucha pena pero no puede decir que no le he ayudado cada vez que me ha pedido ayuda hasta ese último día".

La llamada de auxilio de Julián Contreras a su hermano Fran

Nos remontamos solo unas semanas atrás para recordar el día en el que Julián Contreras contó públicamente cuál fue su llamada de auxilio a Fran Rivera. Un grito de socorro que dio para ayudar a su madre, quien por entonces estaba supuestamente sufriendo malos tratos. Fue Julián el que, según su versión, dio todos los detalles a su hermano, una encuentro muy doloroso del que recuerda cada detalle. "Es indignante tener que escuchar esto; la versión de que se enteró de los malos tratos al ver las fotos publicadas en los medios. Se enteró por mí. Yo le conté aquello mucho antes. A mí me lo confiesa su maltratador: Me dice 'yo he tenido que pegar a tu madre'. Yo se lo cuento a Francisco y tengo una conversación sentado en un banco en la Avenida América de Madrid. Fue tan duro aquello que me acuerdo hasta de lo que llevaba puesto. Le digo: 'Está pegando a mamá y no sé lo que puedo hacer'. Me dijo que le llamase y que iba en barco, tren, avión o coche. Yo le conté aquello a todo el que pude. A todo el que me quiso escuchar", recordó Julián.