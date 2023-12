Fran Rivera habla de los verdaderos motivos de su distanciamiento con Julián Contreras

Fran Rivera ha regresado a televisión y lo ha hecho para sentarse en Telecinco, en 'De viernes', para seguir hablado de su vida y contar todo aquello que, según él, necesita compartir. El diestro asegura que no habla por dinero y que tiene una motivación mucho más importante detrás. En la segunda noche que sigue haciendo explosivas declaraciones, el hijo de Carmina Ordóñez ha contestado de forma tajante a su hermano, Julián Contreras, y le ha acusado de haber mentido sobre él. También ha querido aclarar el tipo de relación que tiene con Cayetano Rivera.

"Es un enfermo emocional del dinero", han sido las palabras con las que ha definido Julián Contreras a su hermano, Fran Rivera. Ahora, él le ha llevado la contraria. En concreto, el diestro le ha dado la razón a su hermano cuando éste recalca que en los peores momentos de Carmina Ordóñez estuvo solo él. Sin embargo, el marido de Lourdes Montes hace hincapié en que llegó un momento en el que se cansó de ayudar cada vez que se lo pedían. No hay un hecho específico que haya provocado el distanciamiento con todos sus hermanos, tan solo se debe a las "pequeñas gotas que van sumando".

"Que no haya relación con mis hermanos me duele mucho. Aprender a vivir con una relación mala con tus hermanos es duro. Seguro que tengo una parte de culpa", admite Francisco Rivera Ordóñez. Sobre el caso en concreto de Julián Contreras, el torero considera que ha abusado de que él jamás iba a entrar en ninguna polémica con él y reconoce que no llegó a entender la necesidad de ir a sentarse en determinados platós a hablar mal de él. "No puede decir que no le he ayudado cada vez que me ha pedido ayuda, hasta el último día que le dije que no podía. También he tenido problemas, malos socios, no pude ayudarle. Desapareció cuando ya no le pude ayudar económicamente", agrega. Además, admite que le dolió especialmente el día que Julián y su padre se fueron "corriendo" de la boda de Cayetano para sentarse en un plató a hablar mal de ellos. "No se lo merecía. Tienen un problema enorme y es que Julián cuida de su padre, es antinatural. Se ha equivocado, ha tomado decisiones no acertadas", asevera y reitera que le ha escuchado mucho mentir en todas las declaraciones que ha dado sobre él.

El evento que puede volver a unir a Fran y Cayetano Rivera

Por otro lado, sobre su no relación con Cayetano Rivera, Fran Rivera explica que tampoco hay un acontecimiento específico que haya provocado el distanciamiento entre ellos. Tienen una relación cordial, hablan de vez en cuando y señala que son Eva González y Lourdes Montes las que más hacen por unir a sus hijos para que los primos no pierdan contacto. "Luchan mucho a favor y nosotros también", cuenta. No obstante, cree que puede haber un acontecimiento que puede volver a unirles. "No somos iguales, en muchas cosas chocamos. No toreó en la Goyesca y se enfadó. Si Dios quiere, este año va a torear", comentaba entre risas. Lo que está claro es que las navidades las van a pasar nuevamente separados. Fran Rivera en casa de su suegra y su hermano en Ronda.