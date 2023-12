Fran Rivera se defiende de las acusaciones de ser un "pesetero"

Fran Rivera se ha sentado, en directo, en el plató de ‘¡De Viernes!’, tras la polémica entrevista que ofrecía el pasada semana para responder a las críticas que ha recibido después de su entrevista en televisión, incluida la de su hermano Julian Contreras Jr., que le ha acusado públicamente de ser un "pesetero" y un "enfermo emocional del dinero".

Este viernes, 22 de diciembre, Francisco Rivera Ordóñez se ha sentado en el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para responder, en directo, a las duras críticas que ha recibido después de la emisión de su polémica entrevista en '¡De Viernes!', la pasada semana. Una entrevista que ha cobrado especial relevancia ya es que la primera vez que el torero ha concedido una entrevista en televisión a un programa de televisión. “No se puede decir de este agua no beberé, soy la prueba viviente”, comenzaba diciendo entre bromas.

A su llegada al plató de Telecinco, Fran Rivera se ha defendido de las acusaciones de su hermano Julián Contreras Jr. de ser un "pesetero" y un "enfermo emocional del dinero". Y ha explicado el verdadero motivo por el que ha concedido su primera entrevista en televisión hablando de su infancia, sus hermanos, su ex mujer, las adicciones de su madre, la muerte de su padre... "Cumplo 50 años y se ha hablado tanto de mí ... Siempre se ha hablado de mí mal, siempre que he entrado en un programa era para defenderme. La verdad es que la imagen que tengo es terrible", empezaba explicando.

Fran Rivera explica sus verdaderos motivos para sentarse en un plató de televisión

"Y hombre, yo no soy perfecto, ni mucho menos. Y, posiblemente cuando muera me iré al infierno, donde tengo muchos amigos", añadía intentando poner un tono de humor a su respuesta. "Pero, tengo gente que me quiere, unos hijos maravillosos y por qué no contaros lo que yo he sentido", añadía. "A pesar de lo que digan, no me he metido con nadie, solo he dicho lo que he sentido en cada momento, menos con la innombrable, que con ella sí", ha explicado, en referencia a su "guerra abierta" contra la viuda de su padre, Isabel Pantoja.

A continuación, con respecto a las acusaciones de su hermano Julián Contreras Jr. de ser un "pesetero" se ha defendido diciendo: "Me lo propusieron y no es solo por dinero, tenía ganas de que me escuchen a mí hablar". Ha sido entonces cuando presentador Santi Acosta interrumpía su explicación aclarando que todos estaban en el plató de '¡De Viernes!' por dinero... Pero Fran Rivera ha reconocido que tenía ganas de hablar y expresar sus sentimientos.