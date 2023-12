¿Una mujer? El verdadero motivo del distanciamiento entre Fran y Cayetano Rivera

Fran Rivera se ha convertido en uno de los personajes del momento. Sus declaraciones llamando “torpe” a su hermano Cayetano sumadas a su entrevista en ‘¡De Viernes!’ han hecho que su nombre cope titulares a nivel nacional. Y es que, aunque parecía que la relación entre los hijos de Paquirri era inquebrantable, lo cierto es que el origen de su distanciamiento data de varios años atrás.

Así lo han contado en ‘Así es la vida’ algunos colaboradores. José Antonio Avilés ha sido el primero en hablar sobre la intrahistoria entre Fran y Cayetano Rivera: “Cayetano no toreó en la Goyesca porque Fran se negó porque algo sucedió”, ha contado. Unas palabras a las que Makoke ha puesto el broche final: “La no hermandad entre ellos empieza cuando Cayetano se casa con Blanca Romero. Ahí empieza la enemistad”, ha comenzado.

Como no podía ser de otra manera, estas declaraciones han dejado boquiabiertos tanto al resto de tertulianos como a la audiencia: “Siempre ha habido un tira y afloja entre ellos porque sucede algo entre Fran Rivera y Blanca Romero antes de que ella estuviera con Cayetano (…) Hubo un tonteo que no salió a la luz púbica y hubo gente a la que no le gustó que Cayetano acabara con Blanca Romero”, confesaba el exconcursante de 'GH VIP’. Más tarde, la ex de Kiko Matamoros ha aseverado que a Carmina Ordóñez no le gustó en absoluto que Cayetano acabara casado con la modelo, sobre todo teniendo en cuenta este supuesto acercamiento previo a su hermano.

Las incendiarias declaraciones de Fran Rivera sobre su hermano en '¡De Viernes!'

Aunque por ahora ninguno de los protagonistas se ha pronunciado sobre esta historia, lo cierto es que la versión de Makoke y José Antonio Avilés podría ser la respuesta al distanciamiento entre Fran y su hermano. De hecho, el hermano de Kiko Rivera ya reveló en el programa de las noches de los viernes de Telecinco que, aunque él y Cayetano no son “Caín y Abel”, tampoco son “los hermanos Marx”.

Mientras que el hermano de Fran reveló que había “que intentar hacer el menor daño posible” para desmarcarse de las declaraciones del torero en ‘¡De Viernes!’, este último ha revelado el contenido de su última conversación con Cayetano: “Con Cayetano he hablado para desearnos Feliz Navidad”, ha indicado. Además, le ha dado la razón a la hora de preferir no pronunciarse sobre lo sucedido en los últimos días, intentando apaciguar las aguas entre ellos.

Si algo tiene claro el hijo de Paquirri, es que no se arrepiente en absoluto de sus palabras en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. El diestro considera que ha revelado la única verdad que existe, aunque esto haya podido sentar mal a gente de su alrededor y a Isabel Pantoja, una de las peor paradas de la entrevista.