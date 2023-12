Fran Rivera se rompe al hablar de la "terrible" adicción a las drogas de su madre, Carmen Ordóñez

En el año 2004 Carmen Ordoñez fue encontrada sin vida en su casa. Han pasado casi 20 años desde entonces, pero eso no quita el profundo dolor que supone a día de hoy para sus hijos no tenerla cerca. También la pesadilla que les tocó vivir debido a su adicción a las drogas, un lastre que estuvo presente durante una larguísima temporada y sobre la que Fran Rivera se ha confesado en '¡De viernes!', donde ha dado potentes titulares sobre su pasado, entre otros sobre Isabel Pantoja.

A pesar de que el torero guarda muchísimos recuerdos de su infancia y adolescencia junto a su madre, Carmen Ordoñez, hay otros que le han dejado una huella muy profunda. En concreto, los relacionados con su adicción a los estupefacientes, una enfermedad por la que él asegura que estuvo "mucho tiempo enfadado con ella". "La droga es una enfermedad terrible, mi madre no pudo salir", ha dicho Fran Rivera tras confirmar que cuando esta entra en tu casa "destroza por completo a tu familia".

Si bien no es la primera vez que habla sobre este asunto en un plató, sí la que lo hace de una manera tan reposada. Y es que Fran Rivera ha querido también ahondar en la destrucción de la que él mismo fue testigo: "Hace mucho daño a todos los que están alrededor, porque ves que se está autodestruyendo". No le quedó más remedio que asumirlo y tratar de ayudar a su madre, aunque no siempre pudo hacerlo.

Fran Rivera se sincera sobre la verdadera pesadilla que supuso la droga en su familia

Cabe señalar cuando Fran Rivera se sentó con Risto Mejide y charló largo y tendido para visibilizar un problema que está presente en muchas familias. ¿El objetivo de sus declaraciones? Ayudar a familias que han tenido que lidiar con las adicciones de seres queridos: "Mi madre nunca admitió su adicción. Yo lo hago y lo hago públicamente, porque quiero con estas declaraciones intentar ayudar a familias que lo están sufriendo. Hubo un momento en el que me tuve que alejar porque yo me tenía que poner delante de dos toros y jugarme la vida. Y dije: o salgo de aquí o me arrastra (...) Cuando eso entra en una casa acaba con todo, y te hace hacer y pensar cosas, y mi madre ves que a lo que le hizo daño fue a ella, porque mi madre no ha hecho daño a nadie en su vida, a ella y a los que la queríamos", dijo.

Años después de estas declaraciones Fran Rivera interviene de nuevo en televisión para también contar cuál es el punto actual de la relación con sus hermanos. Ni con Kiko Rivera ni con Julián Contreras tiene contacto, algo que también podría suceder con Cayetano, pues ni siquiera le menciona durante los extractos que han visto la luz. "Mi familia es mi mujer, mis hijos y mis amigos", comenta en el programa que este viernes se emite.

Un espacio en el que además se sincera sobre lo que siente por Isabel Pantoja, de quien dice "no ser buena gente": "No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera".