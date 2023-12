Fran Rivera carga contra Patiño y revela que le dejaba notitas para quedar

Fran Rivera no se sentó la noche del viernes 22 de diciembre en el plató de '¡De viernes!' en vano. El ex torero quiso aclarar el motivo por el que quiso conceder esa entrevista al programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, además de su inexistente relación con su hermano Julián Contreras, la guerra abierta con Isabel Pantoja, lo importante que es su hija Cayetena... No dejó títere sin cabeza. Incluso desveló tremendos bombazos que nadie se esperaba, sobre todo María Patiño.

Fran Rivera destapa el filtreo de María Patiño

El hijo de Carmina Ordóñez respondió a todos sus detractores y a aquellas personas que habían puesto en duda sus palabras o sus vivencias, en especial sobre su ex matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo. Una de ellas fue la presentadora de 'Socialité', que incluso llegó a contar que Rivera había "hablado mal" a su ex mujer delante de un juez para conseguir la custodia de su hija Tana Rivera. Algo que no sentó nada bien al diestro y que respondió destapando el supuesto filtreo de la periodista hacia él.

"Mira quién lo dice, una mujer que me dejaba notitas en el parabrisas diciéndome que era María Patiño y que quería quedar conmigo, partiendo de esa base esta mujer es poco creíble", contó Francisco Rivera en el plató de Telecinco, un episodio totalmente desconocido por el momento. Aunque sí es cierto que la separación de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, en 2002, fue una auténtica batalla en los tribunales, el torero afirma nunca fue su intención llegar tan lejos. Y que lo único que quería era tener la oportunidad de vivir con su única hija Cayetana, que entonces tenía 12 años.

Así las cosas, Patiño todavía no se ha pronunciado ante el tremendo dardo de Fran Rivera. De hecho, se esperaba que lo hiciese este mediodía en su programa 'Socialité' donde, además, prometía dar su "última gran exclusiva". Sin embargo, la presentadora ha causado baja en su programa y en su lugar ha aparecido el actual director del espacio, Javier de Hoyos. Al parecer, la comunicadora tenía fiebre y no ha podido acudir a su programa, pero lo cierto es que ni siquiera el espacio se ha hecho eco de la entrevista del hijo de Paquirri, a diferencia de lo que hizo la semana pasada, que hablaron largo y tendido del tema.

Su relación con su hija Tana Rivera

A pesar de todo, Fran Rivera quiso contar cómo fue para él la guerra judicial con la hija de la duquesa de Alba por la custodia de su hija Tana. "Es totalmente falso que yo pidiera la custodia de mi hija porque yo considerase que era mala madre o inestable. Yo lo que siempre he dicho es que mi hija me pidió vivir conmigo (...) Cayetana y yo tenemos una relación muy fuerte y muy especial. Y yo le debo mucho a mi hija Cayetana porque ella fue la que me salvó en un momento muy malo de mi vida, cuando murió mi madre, ir a la plaza era un horror... Estuve a punto de retirarme, estuve en un psicólogo, lo pasé fatal", ha confesado Francisco.

Y fue, gracias a su hija Cayetana, que encontró las fueras para seguir adelante: "Me agarré al amor de mi hija y eso fue lo que me hizo tirar para arriba... Y ella era mi ilusión de vivir", añadía. Unas declaraciones con las que desmonta por completo el relato de María Patiño y con las que pone en duda su credibilidad. ¿Responderá la presentadora a sus incendiarias acusaciones una vez se haya recuperado de su enfermedad?