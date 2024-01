Las fotos de los siete mordiscos que dio Edwin Arrieta a Daniel Sancho

El equipo legal que representa a Rodolfo Sancho y que a su vez ayuda en la defensa de su hijo ha revelado todas las irregularidades que hay en el caso. Sus abogados han puesto todas las cartas sobre la mesa y han denunciado públicamente las actuaciones de la policía tailandesa, entre otras, la falsa orden de deportación que se le enseñó a Daniel Sancho para que confesara. Días después de estas bombas informativas Marcos García Montes ha reaparecido para mostrar las heridas que su cliente tuvo tras pelearse con Edwin Arrieta, en concreto, siete mordiscos en su piel. Tras insistir en que el chef jamás confesó el asesinato de Arrieta, ha recordado que "hubo una pelea, un intento de agresión sexual y que Daniel se defendió", declaraciones que ni mucho menos se han quedado en algo aislado.

El abogado de Daniel Sancho saca a luz fotografías comprometidas

El letrado está convencido de sus palabras y por esta razón ha insistido de nuevo en que las heridas demuestran una agresión por parte del cirujano colombiano. "La policía también filtra que Daniel sufría estas lesiones y son lesiones de mordedura que demostrarían que habría habido una agresión. Cuando alguien se defiende se una pelea no lo hace a mordiscos. Habría uno, no siete y por eso es una pelea en la que Daniel se defiende, Edwin cae al suelo y muere. Después llega la autopsia, que es el desmadre absoluto. No hay ni fecha de la muerte, ni tampoco causa de la muerte", ha dicho García Montes en 'Vamos a ver'. Unas fotografías que, según su información, filtraron las autoridades y que ahora ha mostrado él en directo. Eso sí, no son las únicas que se han revelado, pues meses atrás se pudo ver el profundo corte que Daniel tenía en uno de sus dedos o las heridas diversas en sus brazos.

Además de la confesión que Daniel Sancho hizo en comisaria, se analizaron otras pruebas como, por ejemplo, los arañazos que tenía en su espalda. Rozaduras y cortes que sirvieron como indicio y que la policía utilizó como pruebas incriminatorias. De hecho, fue clave para la investigación tras el crimen de Edwin Arrieta, una muerte que causó muchísimo impacto en el verano de 2023. Seis meses después siguen apareciendo nuevas informaciones y giros en un caso con gran cobertura mediática.

Fue este fin de semana, poco después de que sus abogados rompieran su silencio, cuando la familia de Edwin Arrieta se mostró desolada e indignada a partes iguales. Molestos porque ahora el foco esté puesto en otro asunto, Darling, la hermana de Edwin, concedía sus primeras palabras al respecto. "Es una vergüenza. Intentar justificar un asesinato con una supuesta agresión es del todo intolerable", dijo, dejando claro que no aprobaba en absoluto las conclusiones emitidas por los abogados de Daniel Sancho.