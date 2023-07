6 de 9

Además, la cantante vivió el momento con gran felicidad: “Me ha sorprendido todo lo que ha pasado en la ceremonia y eso es lo bonito de la vida. Lo que más me ha gustado es ver a toda mi gente junta, porque no me había pasado nunca en la vida”. Soraya se llevó una gran sorpresa al ver a Miguel Ángel porque pensaba que iba a ir vestido de blanco, pero lo vio más guapo que nunca, y él también a ella: “No he podido contener las lágrimas. La he visto impresionante, por mucho que la imaginaba, la realidad lo ha superado por mucho”.

Los novios no quisieron hacer votos en público: “Yo le he dicho muchas cosas en estos años a Miguel Ángel y mi promesa de amor la tiene. Son nuestras hijas, nuestro día a día... No necesitaba decírselo públicamente. Estábamos todos, pero yo estaba sola con él, nos hemos apretado mucho las manos”, nos dijo Soraya.