Las fotos de la enorme finca de Amador Mohedano que podría ser embargada por Hacienda

Amador Mohedano (70 años) se ha visto de nuevo envuelto en problemas. ¿La razón? La deuda de 247.625,55 euros que arrastra con Hacienda y de la que es consciente desde el pasado 27 de diciembre de 2023. El Fisco le envió una notificación a la que, según cuentan, deberá responder en los próximos días. Si finalmente no hay acuerdo se procederá a la subasta de la finca 'La más grande', de la que él es copropietario junto a su hermana Gloria. Un bien que ambos heredaron tras la muerte de Rocío Jurado y cuyo destino se desconoce de momento. Mientras se resuelve este asunto desde SEMANA hemos querido conocer cómo es esta finca situada en Chipiona (Cádiz) y qué secretos esconde en ella. Una cuestión que desgranamos gracias a posados exclusivos de este medio.

Imágenes exclusivas de la finca de Amador Mohedano, 'La más grande'

Amador ahora afirma estar tranquilo, a pesar de que su único bien podría ser embargado. En concreto, 20.000 metros cuadrados de terreno, así como la casa en la que habita. Una propiedad que ha visitado la revista SEMANA y de la que te mostramos fotografías exclusivas. A pesar de que no se sabe cómo terminará esta historia, lo que sí tiene claro Amador es lo que le pasaría si su hermana Rocío estuviera viva. "Me daría la mano y me sacaría de una forma u otra", dijo a esta revista en el 2019. Y es que entonces estaba también ahogado por las deudas, sin embargo, logró salir airoso y siguió viviendo en el que a día de hoy es su hogar. Un hogar compartido con su hermana Gloria, para quien es un disgusto lo que de nuevo está sucediendo.

En aquel momento nos reconoció lo duro que estaba resultando para ambos, pero también la positividad que ella estaba logrando sacar en unas circunstancias tan complicadas. "Se llevó un disgusto, pero mi hermana Gloria es muy positiva. Me dijo que si me podía quitar la deuda con la finca no estaba mal. "Benditos mis bienes que remedian mis males", me dijo. Tenemos mucho campo y no nos hace falta tanto", espetó Amador Mohedano en una entrevista en la que hablaba a corazón abierto. No imaginaba que años después volvería a repetirse la misma pesadilla. Fue tras la muerte de Rocío en el año 2006 cuando su herencia fue repartida y de cuyo patrimonio recibió Amador esta finca, así como una nave industrial a las afueras de Madrid.

Amador Mohedano concedía sus primeras palabras este martes, el día en el que se anunciaba que podía ser desahuciado. Lejos de alarmar, el que fuera representante de artistas tranquilizaba a todos. De hecho, estaba convencido de que todo se arreglará y sus negociaciones con Hacienda llegarán a buen puerto. "Voy a tener una reunión con mi gestoría y con el inspector de Hacienda. Límite no hay nada, al contrario", explicaba. Será a mediados de mes cuando podrá podrán verse las caras y fijar una nueva fecha para saber cuál es su futuro más próximo, tal y como él mismo ha aclarado. "El 16 o el 17 él me dará cita para irme a Cádiz con mi gestor y a ver de qué forma vamos a ir solucionando lo que sea. Solución tendrá que haberla", añadía.

En SEMANA paseamos junto a Amador por muchos de los rincones de su casa, esos que quién sabe si dejarán de pertenecerle si no llega a un acuerdo con el Fisco. Desde su imponente patio a su espectacular terraza o sus terrenos. ¡No te pierdas las fotos que hemos seleccionado para ti!