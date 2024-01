Las fotos del clan de Bárbara Rey que no volverán a repetirse tras la dolorosa ruptura con su hijo, Ángel Cristo Jr.

Bárbara Rey está pasando las peores Navidades de su vida después de haber cortado relaciones con su hijo, Ángel Cristo Jr., que hace unos meses ofrecía unas demoledoras declaraciones acerca de su complicada infancia con la vedette. Estas palabras tan duras llegaban apenas unas semanas antes de dar el pistoletazo de salida a las fiestas, momentos en los que se disfruta de quedadas con la familia.

A diferencia de otros años, Bárbara Rey se ha reunido únicamente con su hija, Sofía Cristo, que precisamente ha confesado que no han hablado con Ángel Cristo Jr. Esta época del año no ha ablandado los corazones de la familia, que por ahora no ha dado el paso de reconciliarse. Han decidido pasar las fechas claves por separado, dejando atrás el buen rollo del que presumían hace unos años.

Bárbara Rey y Sofía Cristo sí han estado juntas, pero Ángel Cristo Jr. ha estado ausente

Son las Navidades más difíciles para madre e hija. Aún así, han querido mostrar normalidad. De hecho, en apenas unas horas viajarán hasta Marbella para celebrar allí juntas la Nochevieja en compañía de unas amigas. "No es la mejor ni la peor Navidad, pero no me puedo quejar. Firmo para que el 2024 sea igual. Tengo una familia que me quiere, dejemos a un lado a mi hermano", declaraba rotunda Sofía Cristo.

Atrás quedan ya los reencuentros familiares en los que Bárbara Rey era muy feliz. Durante años, el clan se reunía no solo durante las fiestas de Navidad, también durante todo el año. Dejaban más que claro que a pesar de las diferencias de formas de vida de cada uno, todos estaban unidos. La entrevista demoledora de Ángel Cristo Jr. ha hecho que el buen rollo que había entre ellos estallara, teniendo muchas dudas ahora de que se pueda arreglar.

La vedette se reunía con asiduidad con sus dos hijos, algo que ya no es así

La reconciliación entre todos los miembros de esta familia está más lejos que nunca. Y es que Bárbara Rey y Sofía Cristo están muy dolidas. Tanto es así que la dj confesó estar planteándose emprender acciones legales en contra de su hermano. "Calumnias, falacias, mentiras...este desprestigio público tanto de ella como de mí al final tendrá unas consecuencias. Vamos a tomar acciones legales contra todos aquellos que hayan vulnerado nuestro honor", declaraba rotunda. Eso sí, ha sido duro, porque hace nada la relación entre ellos era estupenda.

