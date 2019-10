3 Tamara Gorro

El vestido que lleva Tamara Gorro en esta publicación tiene su historia. Y es que con él quiere dar visibilidad a que porque una prenda sea más cara no significa que tú eres mejor. Lo hace con este contundente mensaje: » MI VESTIDO DE 3€! ¿Y sabéis qué? ¡Me veo monísima! Respeto al 100% la elección de cada uno a la hora de comprar, si uno es más feliz gastándose 1000€ en un bolso, vestido, chaqueta… ole ella/él. Es más, es compatible llevar una marca y otra cosa del mercadillo. Yo nunca he sido una mujer que lleve una prenda excesivamente cara, más bien porque he crecido viendo cómo mi mamá tenía que trabajar horas y horas para comprarme unas deportivas. A día de hoy mi familia trabaja como la mayoría de españoles, infinitas horas para una basura de sueldo y prefiero ayudar antes que ir yo con una prenda de X dinero. En resumen: no porque se tenga más, hay que gastarlo. Es mejor ahorrar, no sabes lo que necesitarás el día de mañana, es mi pensamiento. Con esto lo que quiero transmitir, es que NO eres mejor por vestir de marca, pero tampoco son menos aquellos/as que lo hacen. La base es la felicidad y cada uno actúa como quiere para alcanzarla. Y yo, como soy feliz así, de esa manera actúo. ¡Ojo! Que mis caprichos me he dado, si me tengo que gastar 80, 90 o 150€ en una cosa porque me gusta y gracias dios me lo puedo permitir, lo hago. Pero un vestido del mercadillo de tres euros, me gusta, me lo compro y tan feliz, total, repito: la base, FELICIDAD».