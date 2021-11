Era un secreto a voces que Sofía Suescun no se había teñido el pelo de rosa, algo que ya ha aceptado sin más reparos. Jugó al despiste al hacer creer a todos que había cambiado de look, pero este cambio no es definitivo: “Sigo en bucle con esta peluca, ¿puede existir algún look que vaya mejor? Yo digo que no”. ¿Estará pensando la hija de Maite Galdeano pasarse al rosa de manera definitiva tras probar que la peluca le sienta de maravilla?