Este fin de semana no todos tenían planes espectaculares y no todos los famosos estaban en Sevilla en la Feria de Abril. También los hay que se quedaron en casa aprovechando una tarde lluviosa, como le sucedió a la hija de Isabel Preysler, que compartió una imagen de su planazo para este festivo. Ver una serie, mantita y su perrito son los mejores ingredientes para un plan tranquilo cuando el tiempo no acompaña.