Los dos grandes amigos que se conocieron en la primera edición de ‘Gran Hermano’ siguen siendo uña y carne. Este miércoles tuvieron un reencuentro, aunque quizá no el más feliz y es que Isamel Beiro viajó para darle un abrazo a su amigo tras perder a su madre: “Que uno de tus amigos se entere que falleció tu madre, se haga 500 kilómetros hasta Gijón cuando mañana tiene que estar en Navarra, solo para darte un abrazo, no solo se agradece, se comparte. Gracias hermano”, le dedicaba Iván que, a pesar de su dura pérdida, no duda en sonreír a la cámara para posar con su amigo.