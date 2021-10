El presentador de televisión sigue cumpliendo sueños en televisión. Este viernes se cumplen 15 años desde que interviniera por primera vez en ‘Operación Triunfo’ y enseña qué aspecto tenía: «Hoy se cumplen exactamente 15 años de mi primera intervención en OT. Tenía más pelo, menos gusto para las camisas y ninguna idea de lo mucho que me cambiaría la vida. Jamás dejes que te digan lo que tienes que hacer (aunque te lo diga un jurado vestido muy hortera). A mí me decían que no duraría más de tres meses en la tele. Hoy no sólo sigo ahí, sino que sigo aprendiendo cada día de la que ya se ha convertido en mi trabajo y mi pasión. Seguimos!».