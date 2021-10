La ‘influencer’ ha querido compartir una foto de cuando estaba en la semana 27. Ahora ya se encuentra en la semana 30 y no puede estar más nerviosa: «Esta foto es de la semana 27… y hoy me he dado cuenta que entramos en la semana 30 💖 algo asustada por cómo será todo… nos queda muy poco para vernos Little B», ha escrito Laura Matamoros.