2 Jorge Javier Vázquez y Lolita Flores

El presentador ha acudido al teatro a ver la última obra protagonizada por Lolita Flores, ‘La fuerza del cariño’. «Me gusta sentir cuando voy al teatro. He reído, he sonreído y he llorado», reconocía Jorge Javier Vázquez. «Qué buena tarde de sábado he echado», añadía.