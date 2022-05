“Ayer fue un gran día de emociones. No tengo palabras de agradecimiento por acompañarme en este momento. Y, por supuesto, no me olvido de personas a las que les hubiera encantado estar presente conmigo en este gran día. Gracias a todos de corazón”, escribía Omar Sánchez en una imagen en la que posa en la tienda de Marcallao que acaba de inaugurar en Las Palmas de Gran Canaria. Da las gracias a los presentes, a los que le han arropado a lo largo del camino hasta que este sueño ha podido llevarlo a buen término, donde Anabel Pantoja ha jugado un papel destacado, dado que le ayudó a perfilar sus objetivos y a alcanzarlos. De ahí que muchos piensen que entre aquellos a los que dice que “les hubiera encantado estar presente”, todos crean que se refiere a su exmujer, que aún permanece en ‘Supervivientes’, aunque con intenciones de abandonar.