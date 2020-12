Aunque empieza su nueva andadura profesional en Radio Marca en enero, Sara Carbonero ha querido agradecer la oportunidad en sus redes sociales: «Acabo este año con un inicio; qué contradicción tan maravillosa, la de terminar 2020 empezando un proyecto. Y lo hago en el lugar que ya fue mi casa hace 15 años, con la suerte de trabajar en el medio que sin duda, atrapa y engancha como no lo hace ningún otro: la radio. Me sumo al equipo de @radio_marca para presentar la sección “Que siga el baile”, dentro del programa “T4” con mi querido Vicente Ortega los martes y jueves a las 17 horas. Una sección que comenzará en enero y que será mi pequeño rinconcito para ‘cambiar el mundo, hablar de más o enredar un poco…’ como lo resumirían Leiva y Rubén. Un espacio radiofónico donde descubrir historias de esas que te hacen vibrar el alma con invitados de excepción y, sobre todo, con la presencia de una protagonista indiscutible, la música. Porque yo no concibo la vida sin ella y la radio es su mejor altavoz. Uno no puede tocar la música, pero ella sí puede tocarte a ti (y de qué manera lo hace). Cuando la vida te sobrepasa, cuando revientas de alegría, cuando la necesitas sin más. En fin, no apaguéis jamás la música de vuestras vidas y…que siga el baile. Gracias especiales Edu García por ese abrazo de hace dos años, por las palabras de esta tarde que me han dado alas para volar hasta el infinito y por confiar en mi».