Marta Pombo ha cumplido este fin de semana 30 años y su hermana, María Pombo, ha querido felicitarla de la forma más especial a través de sus redes sociales con un par de fotos en las que se puede apreciar el gran cariño que se tienen y lo unidas que están. «Mi hermana is better than yours (Mi hermana es mejor que la tuya) 😎 felices 30 mi chica 💗 pd: deja de crecer», escribe.