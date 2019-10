11 Marisa Jara

Hace un año que Marisa Jara se operó de un cáncer de estómago. Ahora, recuerda aquel momento y nos cuenta cómo sigue su lucha contra esta enfermedad. «Hoy justo hace 1 año que me operaron de cáncer de estómago y aunque no tenga el alta definitiva , me encuentro muy bien , muy recuperada y tranquila en manos de los mejores Oncólogos y desde aquí animo a todas las personas que estén malitas a qué no se rindan que seguro que salen adelante como salí yo!! Hay mucho que ver y mucho que hacer todavía así que fuerza para [email protected] y a luchar 💓💗💞».