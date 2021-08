La diseñadora ha felicitado a su hermana, Rocío Martín Berrocal, por su cumpleaños. Lo hacía a través de este tierno mensaje:» Ella es mi hermana del alma, mi media mitad! Me gusta lo que somos cuando estamos juntas y me gusta mucho lo que ella es!!! Te amo, te amo con todas mis fuerzas! Tendría que vivir mil vidas para agradecerte todo lo que recibí… y seguramente no tendría suficiente. ¿Sabes que cuando pienso en ti pienso en verdad?? No te digo más!! Feliz vuelta al sol…princesa de un cuento infinito».