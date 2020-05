7 Cristina Pedroche

La colaboradora de televisión no para. Y es que estuvo presente en el capítulo final de ‘El Secreto de Puente Viejo’, que se emitió este pasado miércoles tras nueve años en la pequeña pantalla: «Salir en el final del Secreto de Puente Viejo me hace muy muy feliz. Cuando me pidieron que lo hiciera no me lo pensé, formar parte de una serie que ha hecho historia de la televisión con sus más de 9 años de emisión es fascinante. Ojalá disfrutéis su último capítulo y descubramos todos, por fin, su famoso secreto. ❤️❤️❤️ Ahora en Antena 3❤️».