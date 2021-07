Anabel Pantoja ha compartido una imagen desde el hospital que ha preocupado a todos. Se trata de una foto en la que vemos su brazo con una vía. Era tal la preocupación de sus seguidores que la sobrina de Anabel ha tenido que dar explicaciones: «A ver, solo aclarar que no es nada grave. Llevaba dos días mala con la garganta, pero con mocos y tal me asustó. He ido a urgencias hoy porque me he despertado afónica. Me han puesto calmantes en vena, tengo farigintis aguda, tengo que estar con antibiótico. Hay que tener cuidado con el aire acondicionado y callada».