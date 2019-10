El miércoles ya está aquí y con él numerosas fotos del día con las que entretenernos desde la mañana a la noche. Además, es el día que tu revista favorita sale al quiosco por lo que después de terminar de ver esta galería, lo mejor será que corras a tu quiosco más cercano para ir a por tu ejemplar antes de que se agote.

Iker Casillas

El pasado 1 de mayo, Iker Casillas sufrió un infarto de miocardio que le ha obligado a colgar (momentáneamente) las botas. A pesar de que sigue recuperándose, con esta fotografía sonriendo recuerda aquel día. #5meses ha escrito en sus redes sociales haciendo alusión a ese 1 de mayo.

Alessandro y Álex Lequio

Padre e hijo han posado frente a las puertas de la Hospital Ruber Internacional con todo el sentido del humor que les caracteriza. «Inválido 1. Inválido 2. También conocidos como ‘Los Invalids’ 😂. Próximamente, en las mejores salas #mushoarte», ha escrito el joven. Ana Obregón también ha querido dejarles un mensaje: «Los mejores!!!! 👏👏 ❤️».

Anna Simón

Anna Simon ha querido echar la vista hacia atrás y ha compartido una foto de ella cuando era pequeña. «Hoy volvemos a los 80! Mini yo os saluda! ☺️», ha dicho en la publicación que recoge más de 15.000 ‘me gusta’. Lo cierto es que la presentadora está monísima.

Eva Longoria y Victoria Beckham

Eva Longoria y Victoria Beckham se han convertido en inseparables. Ambas disfrutaron de una fiesta en París y no dudaron en posar juntas y después publicar diferentes fotografías en sus perfiles privados. La actriz apostó por el print animal, mientras que la diseñadora siguió su estela monocromática con un total look en negro.

Macarena Gómez

Macarena Gómez y Nadia de Santiago trabajaran juntas. Y no será en sus facetas como actrices, sino que se convertirán en profesoras del Instituto de Cine de Madrid. «El jueves 3 de Octubre a las 19Hrs presentaremos el nuevo curso de la Diplomatura de Interpretación de Cine y TV y hablaremos sobre nuestra peli #Musarañas #profesinvitadas #institutodelcinemadrid #seractriz», ha desvelado la actriz de ‘La que se avecina’.

Nieves Álvarez

Nieves Álvarez desvela el método con el que ella entrena y le ayuda a tener una figura esculpida y tonificada. «A D D I C T I O N, ✅ al método de Tracy, el más 🔥, y no solo porque se entrena con calor … Sino porque me hace sentir muy muy fit!! 💥», son las palabras de la famosa modelo.

Miguel Ángel Silvestre

Con esta divertida fotografía, Miguel Ángel Silvestre desvela el cansancio acumulado semana tras semana por su último rodaje. «No se si llegaremos al Viernes.🥴 🎥 “30 Monedas” I don’t know if we’ll make it till Friday», cuenta. En la foto aparece con Álex de la Iglesia, Megan Montaner y Eduard Fernandez, con quienes está trabajando para un nuevo proyecto de HBO.

Gonzalo Caballero

El amigo de Victoria Federica regresa este próximo 12 de octubre a Las Ventas, en Madrid. Así mismo lo ha desvelado el torero en su perfil de Instagram: «Gran Mañana de Tentadero.Siempre es un Lujo Venir a la Casa del Maestro Diego Puerta #12DeOctubre #LasVentas». ¿Volveremos a ver a Victoria Federica en la plaza de toros?

Boris Izaguirre

Boris Izaguirre ha celebrado su cumpleaños con una escapada a Londres. El presentador ha cumplido 54 años y se ha regalado este viaje. «Londres, un ratito con @rubennog y un nuevo cumpleaños! Love, boris».

Nuria Roca

Anna Simón no es la única que echa la vista hacia atrás. La presentadora Nuria Roca también ha querido compartir con sus seguidores una fotografía de su adolescencia para dar la bienvenida al nuevo mes. «Así recibo yo el mes de Octubre… muy adolescenta y muy a la moda, toda flúor!!! 😱🤦🏻‍♀️😂😂😂😂», cuenta.