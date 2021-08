La cantante ha sufrido tres varapalos seguidos con la muerte de dos hermanos y ahora de su madre. El dolor le atenaza estos momentos, pero ha querido compartir con sus seguidores una carta dedicada a su madre en tan delicada situación personal: “Me has dado la vida y me la has llenado tanto, que va a ser complicado seguir. Espero que me ayudes. Tenerte tantos años ha sido una suerte. Aunque siempre me parecerán pocos. El saldo de las fuerzas lo tengo en números rojos, tienes que ayudarme a reponer. Por mi parte intentaré seguir recordando tantos y tantos momentos como lo vivido. No he conocido a nadie como tú”, le escribe la artista a su madre, a quien tristemente se ve obligada a decirle adiós tras morir este domingo.