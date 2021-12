Las colaboradoras de televisión hicieron piña este lunes para acudir al estreno de un nuevo espectáculo flamenco con tintes navideños. Una excusa para demostrar que son inseparables y mostrar un frente conjunto ante los ataques que pudiesen llegar y es que en tan solo unas horas verán qué les depara ‘El último viaje de Rocío’, el nuevo misil de Rocío Carrasco. Ellas prefieren hacer ver que no hay nerviosismo, aunque no logren disimular del todo. Por cierto, todas las miradas estaban puestas en Ana María Aldón, que apostó fuerte con su look y eclipsó a Gloria Camila en el photocall.