Tamara Gorro empieza una nueva etapa en su vida después de su operación. Ahora toca ponerse en forma: «EN PROCESO ¡Amo los retos! Después de estar un mes y medio sin hacer nada de deporte, cuando me dieron el alta (la semana pasada) me puse manos a la obra y con un objetivo: el principal cuidar la Salud, y el deporte es un ingrediente importante. Luego viene ese reto: volver a estar fibrada. No es algo fácil, requiere constancia y eso me apasiona, alcanzar algo que me propongo. Pienso que marcarse un reto (da igual cual sea) provoca motivación y es maravilloso luchar por él».