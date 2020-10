Es muy habitual que Marta López comparta posados en bikini, pero hasta ahora no ha incendiado las redes con uno de ellos. Y es que algunos de sus seguidores han criticado la instantánea por mostrar su físico: «Te matas a hacer deporte para quemar lo poquito que comes, qué triste», «Se te ven las costillas», «Con cinco kilos más, perfecta», «Huesos». La novia de Kiko Matamoros ha preferido no entrar y no contestar a las críticas.